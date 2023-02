Ivete Sangalo contou que já foi traída. O episódio foi recordado e relatado quando esteve no 'The Masked Singer Brasil', no domingo, dia 26 de fevereiro.

Foi ao ver Rosana entre os jurados que Ivete Sangalo lembrou: "Deixa-me contar-te uma fofoca. Fui a um espetáculo teu em Feira de Santana, tinha um namoradinho e apanhei-o com outra no teu espetáculo".

"E foi no momento em que estavas a cantar 'Como Uma Deusa'", recordou ainda. "Já [era] uma mulher empoderada, uma adolescente empoderada, e disse: 'Vou perder tempo com isto? Vou curtir Rosana", disse, por fim.

