Ivete Sangalo foi convidada no 'CadyCast', o podcast do marido, Daniel Cady. No episódio lançado no dia 28 de outubro, a cantora revelou que se sentiu insegura no início do relacionamento de ambos após as várias críticas que receberam devido à diferença de idades.

De relembrar que o casal tem 13 anos de diferença. Ivete Sangalo tem, atualmente, 52 anos, e Daniel Cady 39.

"Tudo o que envolvia a gente era de um vetor tão negativo, que em alguns momentos a gente se questionava: 'Será que esse negócio vai dar certo?'", disse a cantora.

"Poderia dar certo e poderia não dar certo, mas não a partir desse conceito, porque ele é assim ou assado. As coisas existem, são. Mas não porque alguém disse que não vai dar certo porque tem um olhar muito superficial sobre aquela celebração", acrescentou.

De relembrar que Ivete e Daniel estão juntos há 16 anos e têm três filhos: Marcelo e as gémeas Marina e Helena.