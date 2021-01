Um tributo prestado no Twitter, no dia em que se assinalou mais um ano da morte do artista.

Duncan Jones, filho de David Bowie, recorreu ao Twitter para homenagear o falecido pai, cinco anos após a sua morte. "Hoje [10 de janeiro] faz cinco anos desde a morte do meu pai. Estamos todos um pouco tristes, a lidar individualmente, cada um à sua maneira. Mas é notável e encanador que o meu pai ainda seja tão amado por tantos. Sim, ele faz falta... mas com tanto 'dele' no trabalho que fez, ele claramente ainda está aqui", escreveu, este domingo, na rede social. Perante a partilha, foram muitas as mensagens de apoio que Duncan recebeu. Veja abaixo todas as reações. Leia Também: Eduardo Madeira recorda David Bowie. "Faria 74 anos" Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever