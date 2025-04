A filha de David Bowie, Alexandria Zahra Jones, mais conhecida como Lexi Jones, lançou o álbum de estreia, 'Xandri', com uma homenagem ao pai.

A única filha do falecido artistas, de 24 anos, divulgou algumas partes deste novo trabalho no Instagram. Entre as partilhas está um vídeo da sua infância nunca antes visto, em que ambos aparecem a cantar. Essas imagens foram destacadas pelo Daily Mail, veja aqui.

De recordar que Lexi é filha de David Bowie e da supermodelo Iman, de 69 anos.

Sobre o álbum de estreia de Lexi, 'Xandri', lançado no início de abril, tem temas como 'Through All The Time', 'Moving On' e 'Standing Alone'.

Leia Também: Robbie Williams. Problemas de saúde mental e o diagnóstico de escorbuto