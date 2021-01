Foi no dia 8 de janeiro de 1947 que nasceu David Bowie. Se fosse vivo, o cantor completaria 74 anos esta sexta-feira. Uma data que foi assinalada no Instagram pelo humorista português Eduardo Madeira.

"David e Iman. Provavelmente o casal mais estiloso e cool de sempre. David Bowie faria hoje 74 anos. Saudades", escreveu na legenda de uma fotografia do falecido artista britânico aparece ao lado da modelo Iman, de 65 anos, com quem estava casado.

Recorde-se que David Bowie morreu há quase cinco anos, no dia 10 de janeiro de 2016. Antes de dar o nó com Iman em 1992, o cantor esteve casado com Angela Bowie, de 1970 a 1980.

Leia Também: Eduardo Madeira sobre amigos: "Conheci gratidão e ingratidão"