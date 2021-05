Cristina Ferreira assiste todas as noites à novela 'Festa é Festa', partilhando nas suas redes sociais os melhores momentos de cada episódio e até os comentários no Twitter dos espetadores que soltam gargalhadas com o argumento.

Porém, em casa da apresentadora há outros fãs da trama. O filho de Cristina Ferreira, Tiago, diverte-se tanto com a novela que até fez um pedido especial à mãe.

"Não podem ser duas horas? Diz o meu filho", revela Cristina ao partilhar uma das cenas que marcaram o episódio de quinta-feira de 'Festa é Festa'.

"Eu acho que o miúdo está a tentar uma cunha", brinca ainda a diretora de ficção e entretenimento da TVI perante o pedido do filho.

A imagem onde Cristina revela o pedido do jovem Tiago© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

Leia Também: O visual descontraído que marcou as curvas de Cristina Ferreira