Cressida Bonas - que ficou conhecida pelo público devido ao seu relacionamento com o príncipe Harry - partilhou uma fotografia repleta de ternura do seu filho bebé. A imagem pode ser vista no Instagram.

A mamã 'babada', de 34 anos, captou o momento em que o bebé posa com um patudo numa exposição de arte.

O retrato mereceu os mais diversos elogios por parte dos seguidores.

Recorde-se que o bebé é fruto do relacionamento de Cressida com Harry Wentworth-Stanley, com quem deu o nó em 2020. O menino chama-se Wilbur James.

Vale ainda notar que Cressida e o príncipe Harry namoraram dois anos, entre 2012 e 2014.

