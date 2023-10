J. K. Rowling é conhecida por ter criado o mundo de fantasia de 'Harry Potter', que encanta crianças, adolescentes e jovens adultos por todos o mundo, mas tem causado polémica nos últimos anos pelos seus comentários transfóbicos.

Esta semana, a escritora voltou a fazer um apontamento negativo sobre a comunidade trans, ao partilhar uma frase na sua conta no X (antigo Twitter).

"Repitam depois de nós: Mulheres trans são mulheres", diz a frase, em relação à qual a autora respondeu "Não".

Nos comentários, um seguidor sugeriu-lhe que votasse no Partido Trabalhista, após relatos de que queriam tornar os ataques à identidade de género um crime punível com até dois anos de prisão.

J. K. decidiu manifestar-se: "Ficarei feliz em cumprir dois anos se a alternativa for o discurso forçado e a negação forçada da realidade e da importância do sexo", acrescentando ainda: "Que venha o processo judicial. Será mais divertido do que tudo o que já vivi nas passadeiras vermelhas".