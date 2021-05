Helena Costa desfrutou de um fim de semana em família no meio da natureza e não deixou de registar alguns momentos para as redes sociais.

Uma das publicações que está a prender atenções é o vídeo com imagens das filhas da atriz - as gémeas Maria do Mar e Mercedes, que completam dois anos em junho - divertidas entre brincadeiras no campo.

Pela caixa de comentários, os seguidores mostraram-se surpreendidos com o facto das meninas estarem "crescidas" e enternecidos com a sua doçura. Veja abaixo.

