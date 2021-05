Helena Costa recordou junto dos seguidores da sua página de Instagram as primeiras vezes que as filhas foram à praia.

A segunda vez foi "dois dias antes da cirurgia" da atriz. "Para mim era muito importante ir com elas", partilhou.

Carinhosos momentos onde as meninas, Maria do Mar e Mercedes, que vão completar dois anos em junho, aparecem muito animadas. "A felicidade dela", escreveu a mãe 'babada' num dos vídeos que partilhou com os fãs.

Veja na publicação abaixo:

