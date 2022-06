O passado fim de semana foi verdadeiramente de festa para a realeza. Para além do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, celebrou-se o primeiro aniversário de Lilibet, filha mais nova de Harry e Meghan Markle.

A propósito da data, os duques de Sussex partilharam um retrato da menina e não tardou muito até que começassem a ser feitas comparações com a monarca inglesa.

Comparando as duas com a mesma idade, percebe-se as semelhanças evidentes entre Lilibet e a bisavó.

Outro ponto curioso é o facto de Lilibet ter herdado o tom ruivo de cabelo do pai.

