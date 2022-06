O fotógrafo Misan Harriman divulgou esta segunda-feira, 6 de junho, um retrato único de Lilibet Diana, a filha do príncipe Harry e de Meghan Markle.

A imagem assinala o primeiro aniversário da menina, celebrado no último sábado, quando os duques de Sussex se encontravam no Reino Unido a propósito das celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

Segundo a imprensa internacional, a bebé e o irmão, Archie, de três anos, acompanharam os pais na viagem, que proporcionou o primeiro encontro entre Lilibet Diana e a bisavó, Isabel II.

"Foi um privilégio celebrar o primeiro aniversário de Lilibet com a minha família e a sua! Alegria por toda a parte", escreveu o fotógrafo na legenda do retrato que divulgou na sua página de Instagram.

