O príncipe Harry não esperou que terminassem as celebrações do Jubileu de Platina da avó, a rainha Isabel II, e regressou aos EUA este domingo, dia 5.

A imprensa internacional divulgou, entretanto, imagens em que o duque de Sussex aparece cabisbaixo na chegada à California, onde vive atualmente.

A imagem começou a circular nas redes sociais e retrata um momento de grande introspeção do filho mais novo do príncipe Carlos, que por decisão própria optou por se retirar do núcleo sénior da realeza.

A viagem de Harry e da mulher, Meghan Markle, ao Reino Unido foi particularmente simbólica por ser a primeira vez que os duques voltam a ser vistos nos eventos reais depois de se mudarem para os EUA. O príncipe e a ex-atriz viajaram na companhia dos filhos - Archie, de três anos, e Lilibet Diana, de um - para que a monarca pudesse estar pela primeira vez com a bebé.

