O príncipe Harry e Meghan Markle foram 'apanhados' em Santa Barbara, Califórnia, na sua chegada aos Estados Unidos, após celebrarem o Jubileu da rainha no Reino Unido.

Os duques de Sussex despediram-se de Londres juntamente com os filhos, Archie, de três anos e Lilibet, de um, no domingo, conforme noticia o jornal The Sun.

O casal perdeu as celebrações finais do jubileu, nomeadamente o desfile do Jubilee Platinum Peagent, assim como a aparição surpresa da rainha Isabel II.

