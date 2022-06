O primeiro aniversário da filha de Harry e Meghan Markle, Lilibet Diana, foi assinalado com uma festa na qual o casal reuniu familiares e amigos.

De visita ao Reino Unido no âmbito das celebrações do Jubileu da rainha Isabel II, o casal aproveitou a ocasião para que a menina tivesse oportunidade de celebrar junto dos primos da realeza.

A festa decorreu este sábado, 4 de junho, nos jardins da Frogmore Cottage, casa onde o casal está instalado.

Os filhos de Zara e Mike Tindall, Mia, Lena e Lucas, bem como as filhas de Peter Phillips e Autumn Kelly, Savannah e Isla, terão estado entre os convidados. O padrinho de Archie, primeiro filho de Meghan e Harry, Charlie Van Straubenzee, e o seu irmão Tom, padrinho da princesa Charlotte, também por lá estiveram.

"Foi uma festa adorável e tinha tudo o que esperaríamos numa festa de aniversário de criança", contou uma fonte ao The Sun. "A ideia era que fosse muito descontraído e casual, com as pessoas livres para entrarem e saírem quando quisessem", explicou ainda.

As grandes ausências na celebração foram Kate Middleton, o príncipe William e os filhos do casal. Os duques de Cambridge visitaram o País de Gales no âmbito das celebrações do Jubileu de Platina.

