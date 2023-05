Emma Heming Willis tem vindo a fazer algumas partilhas no Instagram sobre esta nova fase da sua vida, depois do marido, o ator Bruce Willis, ter sido diagnosticado com demência frontotemporal.

Desta vez, a companheira do artista contou que a filha de ambos, Evelyn Willis, de nove anos, fez uma pesquisa sobre a doença do pai e encontrou um facto curioso.

"Tenho de contar esta história a vocês, e vou tentar fazer isto sem chorar", começou por dizer Emma, confessando que ficou emocionada quando soube da partilha da filha.

Segundo a mamã, a pequena Evelyn questionou: "Sabia que as pessoas com demência podem ficar gravemente desidratadas?". Uma vez que não sabia desta informação, Emma perguntou à menina onde é que tinha ouvido tal facto.

"Ela disse que no outro dia estava na escola e que tinha tido algum tempo livre, por isso estava a procurar curiosidades sobre a demência. [...] Ela é realmente filha do seu pai porque estes dois amam factos aleatórios", destacou Emma.

"Eu disse-lhe: 'Ok, Evelyn. Vamos garantir sempre que o papá tenha uma garrafa de água à mão. Obrigada por me avisares", relatou Emma, referindo ainda que elogiou a menina por querer saber mais sobre a doença do pai.

Na mesma publicação que fez no Instagram, a mulher de Bruce Willis encorajou os seguidores a seguirem o exemplo da filha.

De recordar que além de Evelyn, o casal tem ainda em comum a filha Mabel. O ator é ainda pai de Rumer, Tallulah e Scout, do casamento anterior com Demi Moore.

