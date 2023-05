Este ano o Dia da Mãe - celebrado nos EUA no último domingo, dia 14 de maio - para Demi Moore e Bruce Willis foi mais especial. A filha mais velha do ex-casal, Rumer, foi mãe pela primeira vez em abril, fruto da relação com Derek Richard Thomas. A data foi destacada no Instagram pela atriz, que fez questão de se mostrar com o neto ao colo. Mas não ficou por aqui.

Demi destacou, horas depois, um carinhoso retrato em que aparece com a ex-sogra e mãe de Bruce, Marlene, com a atual mulher do antigo companheiro, Emma Heming Willis, com as filhas e com a neta.

"Maneira perfeita de comemorar o Dia da Mãe. Quatro gerações de mães e filhas", disse na legenda.

A fotografia foi também destacada na página de Instagram de Emma. "Que dia muito especial que foi para a nossa família quando comemoramos o primeiro Dia da Mãe da Rumer. E simplesmente amamos o facto de as meninas continuarem a multiplicarem-se", escreveu.

De recordar que além de Rumer, de 34 anos, o ex-casal Demi e Bruce são também pais de Tallulah, de 29, e Scout, de 31. O ator e a atual mulher, Emma, têm em comum as filhas Mabel, de 11 anos, e Evelyn, de nove.

Leia Também: "Ciclo da vida". Demi Moore partilha foto única com a neta bebé