Joana França, fruto do casamento de Noémia Costa e Licínio França, quebrou o silêncio sobre a morte do pai através de uma mensagem que partilhou na sua conta de Instagram, onde agradeceu o carinho que tem recebido desde o falecimento do ator.

"O meu pai partiu! Estou a fazer um caminho muito doloroso, que tanta gente fez, quando se sofre uma perda desta dimensão!", começou por referir.

"Quero apenas agradecer a todos, que numa onda de amor tremenda, num respeito à memória do meu pai e numa sensibilização à minha perda e da minha família, têm feito chegar o vosso carinho por milhares e milhares de mensagens! A todos estes... sei que o meu pai, a descansar no céu, agradece o vosso amor e respeito!", notou.

"Quero ainda dar os meus mais sinceros sentimentos a todas as pessoas que perderam alguém que amam profundamente! Desejo muita força e coragem! Quanto a mim... prometo tentar voltar ao 'normal' em breve. Por enquanto, um dia de cada vez", completou.

Recorde-se que Licínio morreu no passado dia 30 de janeiro aos 67 anos de idade.

