Daniela Figo foi o primeiro fruto do amor entre Luís Figo e a modelo sueca Helene Svedin, a quem se juntou mais tarde Martina, agora com 18 anos, e Stella, de 15. Atualmente com 21 anos, a jovem é já uma estrela nas redes sociais - tendo conquistado 74 mil pessoas, que acompanham atentamente as suas aventuras.

Até agora, é a única das filhas do casal que mantém a conta de Instagram aberta, partilhando com regularidade imagens do dia a dia, das viagens, dos momentos em família e até mesmo com o namorado.

A verdade é que, à semelhança da mãe, a beleza de Daniela não deixa ninguém indiferente e as caixas de comentários das suas publicações assim o provam.

