O mundo já está familiarizado com o novo coronavírus, mas nunca é demais avivar a memória quanto às medidas de prevenção. Como tal, Khloé Kardashian chamou a atenção dos fãs para a importância de lavar as mãos... e contou com a ajuda da filha.

A pequena True, de dois anos, é a protagonista de uma série de imagens em que ela mesma aparece a higienizar as suas mãos.

"A Tutu está a recordar toda a gente de como é importante lavar as mãos. Fiquem seguros", escreveu a socialite na legenda da publicação.

