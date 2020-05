Uma das mais recentes publicações que Khloé Kardashian fez na sua conta de Instagram deu bastante que falar, embora que não pelos melhores motivos. Assim que a empresária publicou uma fotografia sua, desde logo vários internautas reagiram referindo que o seu rosto estava bastante diferente e que isto seria o resultado de intervenções estéticas.

Inicialmente, Khloé não respondeu, mas eis que agora decidiu ironizar com os comentários que surgiram a este respeito.

Quando questionada por um seguidor do Instagram acerca do motivo pelo qual a sua cara estaria tão diferente, a Kardashian afirmou: "Do meu transplante de cara semanal, claramente".

Ou seja, uma vez mais usou o humor como arma para resposta.

