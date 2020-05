Khloé Kardashian renovou o seu visual! A socialite mostrou o resultado através de uma publicação na sua conta de Instagram na qual surge iluminada e com uma beleza que não passou despercebida aos seus milhões de seguidores.

Conforme se pode ver pela publicação de seguida, Khloé surge com madeixas loiras no cabelo, que contrastam com a sua pele mais morena.

Desde logo, a celebridade de 35 anos foi alvo dos mais diversos elogios. Aliás, muitos fãs chegaram mesmo a dizer que esta surge quase irreconhecível.

Ora veja!

