Parece que os problemas não param de surgir a Khloé Kardashian. Depois de ter negado os rumores que diziam que estaria grávida novamente do seu ex-namorado, Tristan Thompson, a empresária vê-se a braços com uma nova teoria que garante que Tristan é o pai do filho de Kimberly Alexander.

Segundo o E!, o advogado do ex-casal confirmou que Tristan já tinha feito um teste de paternidade em janeiro, que deu negativo. Na altura, Kimberly insistiu que fizesse outro, algo que aconteceu, não tendo sido dado o resultado do mesmo.

Em declarações, o advogado diz que Kimberly tem espalhado "inúmeras mentiras" acerca dos seus clientes, incluindo uma "teoria da conspiração" de que Khloé e Tristan terão falsificado os resultados do teste.

Para além disso, a visada é acusada de apenas estar à procura de fama. Tendo em conta as acusações difamatórias, Tristan e Khloé recorrerão a tribunal de forma a que justiça seja feita.

