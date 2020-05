Na Internet são muitos os rumores que surgem em relação à vida pessoal das celebridades e uma das mais recentes visadas foi Khloé Kardashian. Segundo a imprensa internacional, várias pessoas acreditavam que a empresária estava grávida pela segunda vez do ex-namorado, Tristan Thompson.

Ora, perante os vários comentários que surgiram a respeito do assunto, Khloé negou tais informações, mostrando-se indignada com todas as pessoas que as dilvulgam.

"Não tenho ido muito às redes sociais estes dias e esta é uma das razões pelas quais gosto de me manter afastada. As coisas doentias e que magoam que as pessoas dizem. Estou enojada com todas as coisas que vejo. De alguma forma assumem que sabem tudo acerca da minha vida. Incluindo do meu útero", afirmou na sua conta de Twitter.

Posteriormente acrescentou: "As coisas nojentas que estão a dizer sobre mim são um rumor! Já vi tantas stories e tweets acerca de mim sobre uma falsa história. E mesmo que fosse verdade, é a MINHA VIDA, NÃO A VOSSA".

Recorde-se que em comum Khloé e Tristan têm uma filha: a pequena True, de dois anos.

Leia Também: Khloé Kardashian irá pedir esperma emprestado a 'ex' para ser mãe?