Será que Khloé Kardashian está a pensar em aumentar a família? É esta a pergunta que se coloca tendo em conta as mais recentes informações relativas ao membro do famoso clã.

Em causa está um dos episódios do reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’ no qual a empresária fala da possibilidade de dar um irmão à filha, a pequena True, de dois anos, com o ex-namorado e pai da menina, Tristan Thompson.

“O que é que aconteceria se tivéssemos mais uma menina?”, perguntou o jogador de basquetebol. “Quem é que vai ter mais uma menina contigo?”, questionou por sua vez Khloé. “Ouve, estou a apenas a dizer. A True precisa de um irmão”, acrescentou Tristan.

“Poderia precisar de alguns embriões para conseguir um irmão. Irei precisar de algum esperma, ou terei de te pedir a ti”, disse ainda a Kardashian, sublinhando que esse é um assunto que ainda terão de discutir no futuro.

