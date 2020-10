Esta sexta-feira, 23 de outubro, completam-se oito anos desde que Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula foram pais pela primeira vez. Beatriz está de parabéns e a data mereceu ser destacada nas redes sociais do ator.

Logo pela manhã, o pai babado fez uma publicação no Instagram alusiva ao dia e deu a conhecer uma memória fotográfica na qual aparece a brincar com a filha. "8 anos da Bee... O tempo voa", escreveu na legenda.

Recorde-se que em janeiro deste ano a família aumentou com a chegada da pequena Mel.

Neste dia especial, recorde na galeria alguns adoráveis momentos do casal com as filhas.

