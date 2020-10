Brandi Redmond, de 'Real Housewives of Dallas', da Bravo, falou sobre esta fase difícil que está a viver depois de um aparatoso acidente que matou a sogra, Jill Marie Redmond. A filha, Brinkley, de nove anos, também ia na viatura e sobreviveu.

"[...] Peço que mantenham a minha família nas vossas orações durante este período difícil", escreveu a celebridade no Instagram, esta sábado.

A estrela do reality americano pediu especialmente que os fãs rezassem pela filha enquanto esta "continua a curar-se". "E que Deus projeta o seu coração e pensamentos desta tragédia", acrescentou.

"Estou muito grata por ela ter sobrevivido. Esta é provavelmente a dor mais grata que já senti", continuou.

Na mesma publicação, Brandi Redmond partilhou ainda a homenagem que as cunhadas fizeram à falecida mãe. "Esta é a nossa mãe, Jill Marie Redmond. Falávamos com ela diariamente. Falar dela no passado dói. Há horas atrás, nós perdemo-la num trágico acidente de carro. Obrigada Jesus, por teres salvo a nossa sobrinha que estava no carro com ela", lê-se num fotografia da família.

"Conhecer a nossa mãe era amá-la. Ela era uma luz brilhante para todos os que tiveram a sorte de conhecê-la. Ela amava ferozmente. [...] O seu mundo era a família. Ela amou os seus quatro filhos e muitos netos do fundo da sua alma, e deixou-nos a fazer o que ela mais amava - cuidar dos netos. Estamos em estado de choque e com uma dor indescritível", acrescentaram.

"Em homenagem à nossa mãe, se vocês têm os vossos pais vivos, digam-lhes o quanto os amam e abracem os entes queridos com mais força esta noite e sempre. Nós amamos-te. Brilha e espalha amor e bondade", concluíram.

