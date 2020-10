Morreu a bisneta de Lucille Ball e Desi Arnaz, Desiree S. Anzalone, no dia 27 de setembro, após perder a batalha contra o cancro da mama. Tinha 31 anos.

Anzalone, a primeira bisneta de Ball e Arnaz, estava a fazer tratamentos no Smilow Cancer Center, em Connecticut, como relata a revista People.

"Vê-la desaparecer... Não desejaria isto ao meu pior inimigo", disse a mãe de Desiree, Julia, à revista. "Nenhuma mãe devia viver uma experiência destas. Ela era tão linda, tão linda por dentro e por fora", acrescentou.

Desiree era filha de Julia Arnaz e Mario Anzalone, e o seu avô materno, Desi Arnaz Jr., era o mais novo das estrelas de 'I Love Lucy', Desi e Ball.

A jovem - que trabalhava como fotógrafa - lutava contra o cancro da mama desde os 25 anos. Inicialmente, foi diagnosticada com cancro em estágio 2 e optou por se submeter a uma mastectomia dupla e posteriormente entrou em remissão. Há dois anos, os médicos descobriram que o cancro tinha voltado e espalhado por outras partes do corpo, tendo progredido para estágio 4.

Julia disse que a filha queria aumentar a consciencialização sobre a doença durante o mês de outubro, mês dedicado à luta contra o cancro da mama.

"A Desiree queria alertar as pessoas para estarem atentas. Só porque tens uma certa idade [mais jovem] não significa que não te pode acontecer. Simplesmente não é muito falado porque geralmente são pessoas na casa dos 30, 40, 50 anos", destacou Julia.

Desiree contou com o apoio do noivo durante a luta contra o cancro e este "nunca saiu do seu lado" e esteve junto da restante família quando a jovem morreu, como contou ainda a mãe.

