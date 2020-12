Mariana partilhou um carinhoso texto no Instagram, onde revela ainda informações sobre as cerimónias fúnebres do pai.

"No palco da vida existem muitos holofotes, alguns coloridos, outros nem tanto.Existem também muitos canários, uns paradisíacos, outros já desbotados. Mas, sempre existirão estrelas, como tu, que inundam a plateia de luz". Este foi o texto que a filha de Eduardo Galvão encontrou na casa do ator. Mensagem que decidiu partilhar com o mundo, através da sua página de Instagram. Uma partilha que chega depois da morte do artista brasileiro, que partiu na segunda-feira, 7 de dezembro, vítima da Covid-19. "Ele era isso. Pura luz, pura vida, pura alegria e puro amor. Sou muito privilegiada de ser filha de um dos seres humanos mais incríveis da Terra! Faltam palavras, falta ar... mas a energia dele era tão incrível que eu sei que logo vai passar, ele não deixava ninguém ficar baixo astral por muito tempo", começou por escrever Mariana Galvão na legenda do referido texto, esta terça-feira, 8 de dezembro. "Agradeço a cada um que esteve com ele em pensamento e coração. Fico imensamente feliz de ver como ele é um cara querido e amado", acrescentou, deixando ainda algumas informações sobre as cerimónias fúnebres. "A cremação será amanhã [dia 9] às 15h, será restrito aos familiares, infelizmente, pelo momento que estamos a passar, mas sei que todos os amigos e pessoas que gostavam dele vão estar presentes de alma e coração! Se puderem, façam uma oração nesse horário para que ele fique em paz e que nós que ficamos, tenhamos força para continuar", disse. Leia Também: Eduardo Galvão: As homenagens continuam a surgir nas redes sociais