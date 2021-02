A filha mais velha dos atores Demi Moore e Bruce Willis, Rumer Willis, de 32 anos, recorreu às stories da sua página de Instagram, esta segunda-feira, para desabafar sobre a luta contra "a forte ansiedade".

Desde domingo que a também atriz tem tido crises, confessando que às vezes sente "como se estivesse a morrer".

"Queria partilhar algo vulnerável porque acho importante lembrar que todos temos muitos lados e há muitas cisas que não vemos fora das redes sociais. Tenho lidado com uma forte ansiedade desde ontem [domingo], mas estou a aprender a acalmar-me", começou por dizer aos fãs.

"[...] Fico com náuseas e o meu coração não para de bater", descreve. "À vezes parece que há uma força muito maior do que eu a assumir o controlo do meu cérebro", desabafou.

"Mas percebi que a pior coisa que se pode fazer é tentar lutar contra isso ou ser resistente", acrescentou. Veja a mensagem completa na imagem da galeria.

Perante a partilha, foram muitas as mensagens que Rumer recebeu, carinho que fez questão de agradecer. "Senti-me tão amada e apoiada", disse ainda.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rumer Willis (@rumerwillis)

