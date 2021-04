Beatriz Gosta, nome artístico de Marta Bateira, deixou os seus seguidores rendidos ao partilhar na sua conta oficial de Instagram um vídeo onde mostra a filha recém-nascida a dormir ao colo do pai, Daniel Félix.

"Depois de 8 horas seguidas de sono encontro os dois no sofá assim, aterradões", escreve a humorista ao partilhar as imagens amorosas do namorado e da filha com os fãs.

Recorde-se que a bebé Luiza, primeira filha em comum do casal, nasceu no dia 15 de março.

