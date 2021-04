Beatriz Gosta voltou a usar as suas redes sociais este fim de semana para partilhar com os seguidores um novo desabafo relacionado com a maternidade. A humorista, rosto da RTP, vive dias difíceis com a pequena Luiza devido às indesejadas cólicas.

"Ontem fomos às urgências da maternidade pois a Luiza tem sofrido muito e não dorme por causa das cólicas", começou por contar.

"Deixam-me louca os gritos dela e ao mesmo tempo destroça-me o coração vê-la sofrer assim", continua, sem medo de revelar publicamente o que estava a a sentir.

Por fim, Beatriz Gosta volta a apelar a que a maternidade deixe de ser tão romantizada e elogia todas as "rainhas" que como ela conseguem ultrapassar todas as adversidades que dela fazem parte.

"Ser mãe é das coisas mais difíceis da vida, não há fórmula, eu tento de tudo e parece que não acerto, nunca é suficiente. PROPS PARA TODAS AS MÃES, VOCÊS SÃO RAINHAS!!! O que fizeram às Mulheres para elas nunca terem falado da maternidade como ela é e terem aguentado caladas", desabafa.

Leia Também: Beatriz Gosta sobre a filha. "A Luiza só vai ficar bem se eu estiver bem"