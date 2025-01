Miguel Vicente encantou os seguidores do Instagram com uma nova fotografia do filho recém-nascido.

A imagem amorosa mostra o bebé a dormir tranquilamente no colo do pai.

Duarte, recorde-se, nasceu no dia 5 de janeiro deste ano. O menino resulta da relação do antigo concorrente do 'Big Brother' com Beatriz Castro e é o primeiro filho do casal.

Eis abaixo a fotografia:



© Reprodução Instagram - Miguel Vicente

