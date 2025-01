Miguel Vicente está a viver uma fase única depois de ter sido pai pela primeira vez no dia 5 de janeiro, do pequeno Duarte, fruto da relação com Beatriz Castro.

Radiante nesta nova etapa, o vencedor do 'Big Brother 2022' tem vindo a fazer partilhas no Instagram, e esta segunda-feira, dia 13 de janeiro, publicou fotografias de um 'passeio' com o bebé recém-nascido.

O casal aproveitou o bom tempo para ir jantar fora e o menino acompanhou os papás, como pode ver nas imagens da galeria.

