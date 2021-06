Já diz o ditado: tal mãe, tal filha. Sarah Jessica Parker e a filha, Tabitha, passaram uma tarde muito divertida na loja de sapatos da atriz em Nova Iorque.

Apesar dos seus 11 anos, a jovem adolescente fez questão de mostrar a sua veia empresarial e assumir a posição de assistente de loja, conforme mostram as imagens.

Tabitha também não passou despercebida com o seu look. A filha da atriz de 'Sexo e a Cidade' usou um vestido floral combinado com umas sandálias de salto alto.

Recorde-se que a celebridade tem mais dois filhos: o gémeo de Tabitha, Marion Loretta, e James, de 18 anos.

