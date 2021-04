José Castelo Branco esteve à conversa com o concorrente do 'All Together Now' Gabriel Gomes, que recordou a participação no programa da TVI.

Antes de falar sobre o sucedido, Gabriel Gomes explicou que passou por dois pré castings e só depois é que fez a prova em frente aos 100 jurados, tendo interpretado o tema 'Amar Pelos Dois', de Salvador Sobral, composto por Luísa Sobral. "Fui sem qualquer tipo de cunhas, fui sozinho", destacou. "[…] Fui começando a ouvir alguma disputa entre os jurados. Uma coisa que as pessoas não sabem é que o programa parece que é tudo muito rápido, mas aquilo foi um processo super demorado. […] Comecei a ouvir alguns comentários dos jurados, não tenho nada contra os jurados que fizeram as críticas", acrescentou, referindo-se aos momentos de tensão que se seguiram após a sua atuação. Depois, perante as questões de José Castelo Branco, que se mostrou muito interessado em perceber que se passou, contou que foi dito após o programa que "foi vítima de bullying - pelo menos é o que [dizem]" -, referindo que tais comentários chegaram "maioritariamente" por parte da presidente do júri, Gisela João. "Depois quando foi a Rita Pereira, não entendi o comentário quando ela chegou a dizer que eu não posso chorar, que uma pessoa não pode mostrar as emoções - e eu tentei de todo não chorar, mas não consegui conter as emoções", continuou Gabriel. "A Rita Pereira? Está a falar daquela que pôs o rabo e que diz que não pôs rabo? A 'Doce Fugitiva' [novela protagonizada pela atriz]? Que foi namorada de um cantor que morreu num acidente de carro, o Angélico? É essa? Ela foi dizer que não se chora quando ela chora a torto e a direito? Mas o que é que ela percebe de música para ser júri?", reagiu de seguida José Castelo Branco. "Quer dizer que vocês têm que ser falsos como as outras, que não pode mostrar a sua verdade? Quer dizer que se você mostrar a sua verdade é condenável? Isso não pode", realçou Castelo Branco, frisando também: "Fico doente, quer dizer que as pessoas agora têm de ser fingidas, têm de ser atrizes?". Um direto que contou ainda com a presença de André Filipe, ex-concorrente do 'Big Brother – A Revolução'. Veja abaixo: Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por José Castelo Branco (@jose_castelo_branco) Leia Também: "Prefiro agarrar-me às coisas boas", diz Gisela João após críticas