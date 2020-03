A festa de aniversário de Rob Kardashian foi adiada. A estrela de 'Keeping Up With the Kardashians' completou 33 anos na terça-feira, 17 de março, e a família decidiu celebrar a data numa outra altura, quando passar a pandemia do novo coronavírus.

O clã Kardashian não quer arriscar e está a seguir todas as medidas necessárias para se proteger e evitar ao máximo a propagação do vírus, como contou uma fonte à revista People.

"A festa de aniversário do Rob foi adiada. Todos estão a levar muita a sério o distanciamento social. Ninguém na família está a socializar neste momento e estão todos em casas separadas", destacou a fonte.

Uma vez que estão a seguir os conselhos mundiais do distanciamento e isolamento social, esta medida leva a que Rob continue sem ver a filha, Dream, de três anos, nos próximos dias, não tendo estado com ela no seu aniversário, por exemplo. A criança encontra-se com a mãe, Blac Chyna.

Rob está neste momento a viver com a mãe, Kris Jenner, na sua mansão em Calabasas, Califórnia, onde passou o seu dia de anos.

