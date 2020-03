Kim Kardashian deixou uma mensagem aos fãs, em especial aos "jovens e saudáveis", apelando a que estes sigam as recomendações de saúde propostas pelas organizações mundiais de saúde como forma de combate ao Coronavírus.

Numa das Insta Stories publicadas ontem, a 'estrela' do clã Kardashian escreveu: "A todos, e em especial aos mais novos e saudáveis, por favor sigam as indicações para ficar em casa se se preocupam com a saúde e segurança da vossa mãe, pai, avós, irmãs, irmãos, filhos e comunidade".

"A menos que tenham de sair de casa para trabalhar ou para se reabastecerem de bens essenciais, para ir ao médico ou ajudar alguém que já não depende de si, por favor não ignorem os avisos sobre a gravidade da situação. Fiquem em casa e ajudem a evitar a propagação do vírus", acrescentou ainda.

Por fim, a socialite lembrou ainda que o vírus "não faz discriminações" e pode infetar qualquer um de nós, mandando por isso "força e amor" a todos os seus fãs.

