Kim Kardashian usou as redes sociais para fazer um apelo. A socialite mostrou-se revoltada com o valor que os bombeiros recebem pelo trabalho e partilhou a sua opinião no Instagram para os mais de 358 milhões de seguidores.

Depois de agradecer publicamente a todos os profissionais que combatem os incêndios em Los Angeles, que já mataram 16 pessoas, a empresária escreveu:

"Passei a última semana a ver a minha cidade a queimar. Vi e falei com muitos bombeiros que ficam acordados a noite toda a usar cada grama da sua força para salvar a nossa comunidade", começou por dizer.

"Os bombeiros recebem um dólar por hora (0,97 cêntimos) para arriscarem as suas vidas, e esse pagamento é o mesmo desde 1984. Nunca foi aumentado com a inflação. Nunca foi aumentado quando os incêndios pioraram e muitos morreram. Este ano, houve um acordo para aumentar o pagamento dos bombeiros mas foi rejeitado", referiu a socialite.

De seguida, Kim dirigiu-se ao Governador da Califórnia, Gavin Newsom, apelando a que este faça alguma coisa para mudar esta injustiça.

"Estou a pedir para fazer o que nenhum governador fez em quatro décadas, e aumentar o pagamento dos bombeiros a uma taxa que honre um ser humano que arrisca a sua vida para salvar as nossas vidas e casas”, rematou.

