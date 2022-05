Fernando Póvoas esteve ontem à conversa com Manuel Luís Goucha, onde falou abertamente sobre os momentos mais marcantes da sua vida.

Pais de duas filhas, fruto do seu casamento de longa data com Ana Maria, o famoso médico revelou que chegou a ser pai de um rapaz, Diogo, mas que este morreu com apenas 18 dias de vida.

"Nasceram três, perdi um. Perdi um bebé com 18 dias, o meu Diogo. Seria o segundo. Nasceu com 800 gramas e perdemo-lo ao fim de três semanas. Foi difícil, porque queria um rapaz, mas as minhas filhas são espetaculares", garante, notando que se fosse hoje teria tido mais filhos.

"Nunca sonhei ter umas filhas tão perfeitas. São melhores que eu no comportamento, escrevem lindamente, são boas meninas, ninguém me diz mal delas", elogia.

Por fim, o convidado lamenta não ter estado presente como queria na vida das filhas devido ao trabalho.

Veja o vídeo.

