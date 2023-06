Fernando Mendes recebeu uma triste notícia este fim de semana ao saber da perda de um fã e amigo. O apresentador e ator recorreu às redes sociais para se despedir publicamente de Manuel, que acompanhava o seu trabalho desde sempre.

Ao publicar uma fotografia em que aparece ao lado do fã e amigo que morreu, Fernando Mendes começou por escrever: "Mais uma estrela no céu. O Sr. Manuel do Laço, como era tratado, fazia o favor de ser meu amigo, desde sempre que acompanhava a minha carreira".

"Em todas as minhas idas ao Teatro Sá da Bandeira, no Porto, marcava a sua presença nos espetáculos e fazia a sua simpática visita aos camarins no final de cada sessão", contou. "Grato pela sua humildade e generosidade. Até sempre", disse, por fim.

