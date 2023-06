Todos os dias, no programa 'O Preço Certo', da RTP1, Fernando Mendes recebe presentes que lhe são oferecidos pelos participantes do concurso. Tendo isto em conta, há uma questão que se impõe: afinal, para onde vão as coisas que oferecem a Fernando Mendes?

A pergunta foi colocada por Fernando Alvim e a resposta partilhada em vídeo nas redes sociais.

"Dividimos por muita gente. Umas estão aqui no meu camarim, há gente que faz coleção de cachecóis, mandamos os cachecóis, mandamos galhardetes, mandamos bandeiras. Os doces têm que ser comidos aqui porque somos alguns sessenta e eu não como quase nada", esclarece.

"E, também, ajudamos instituições, aqui perto, para não se estragarem as coisas. A gente toma cuidado com as coisas que nos dão", completa.