Depois de ter homenageado Rui Nabeiro, Fernando Mendes decidiu deixar também uma mensagem de carinho a Marco Paulo, que continua em tratamento na sequência do diagnóstico que recebeu no ano passado, um tumor no pulmão.

O cantor acabou por ser internado esta semana, apesar de "não haver um agravamento da sua situação". Isto porque, como explicou Ana Marques, "entre exames para fazer e, provavelmente, ter um apoio hospitalar numa fase em que precisa, foi esta a razão por que foi hospitalizado e ficou uma noite ou duas internado".

Fernando Mendes não ficou indiferente às notícias e fez questão de dar uma força ao artista. "Gostava de mandar um abraço ao grande Marco Paulo, porque, infelizmente, não está a passar um momento fácil. Marco, tudo de bom e força", disse no programa 'O Preço Certo', da RTP, esta quarta-feira, dia 22 de março.

Para finalizar, o apresentador pediu ao público "uma salva de palmas para o grande Marco Paulo".

