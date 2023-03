O estado de saúde de Marco Marco Paulo continua a ser acompanhado de perto por amigos, familiares e também por fãs.

O cantor, como já lhe demos conta aqui, foi internado de forma a fazer drenagem de líquido do pulmão, embora agora se conheçam novos detalhes sobre o seu estado de saúde.

Alberto Rocha, amigo de Marco Paulo, partilhou nas redes sociais algumas novidades, pouco depois de ter falado com o artista.

"Falei há minutos com o meu amigo Marco Paulo. Mantém-se internado no hospital, um pouco abatido com o tratamento e exames constantes que está a fazer, mas ainda assim mantém a boa disposição e, claro, está rodeado pela família e pelos amigos mais próximos", começou por escrever.

Alberto, de seguida, referiu que Marco fez questão de "agradecer a todos os que se têm preocupado com ele".

"És um lutador, e embora saibamos que é difícil, sabemos também que vais vencer mais esta batalha. Ainda tens muito pela frente. Estamos todos a torcer por ti. Coragem. Força. Não estás só! Grande abraço, Marco", concluiu.

Marco Paulo, vale lembrar, foi diagnosticado com um tumor no pulmão em 2022.



© Reprodução Facebook

