Foi antes de terminar o programa das manhãs da SIC que Ana Marques falou sobre o estado de saúde de Marco Paulo, com quem apresenta o 'Alô Marco Paulo'.

"Para descansar as pessoas lá em casa, os fãs, mandamos aqui um beijinho ao Marco Paulo que, efetivamente, esteve internado por uma questão de cautela", começou por dizer no 'Alô Portugal', esta quarta-feira, dia 22 de março.

"Obviamente, o Marco está num processo de tratamentos e são mais fáceis de levar a cabo esses tratamentos em meio hospitalar do que em casa, há mais condições, há mais apoio, daí o Marco ter ficado no hospital", explicou.

"Não há um agravamento da sua situação. Entre exames para fazer e, provavelmente, ter um apoio hospitalar numa fase em que precisa, foi esta a razão por que o Marco foi hospitalizado e ficou uma noite ou duas internado", acrescentou.

"Mandamos um grande beijinho porque nestas doenças as pessoas vão-se um bocadinho abaixo do ponto de vista emocional e os beijinhos nunca são demais", completou.

De recordar que o cantor foi diagnosticado com um tumor no pulmão, no ano passado. A mensagem de Ana Marques chega depois das notícias sobre a hospitalização do artista. Leia Também: Marco Paulo internado no hospital