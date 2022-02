'O Preço Certo' continua a conquistar os português como é possível perceber pelo resultado das audiências.

Mais uma vez, o programa da RTP1 apresentado por Fernando Mendes conseguiu somar bons resultados, que foram festejados na página de Instagram de Fernando Mendes.

"Na semana de celebração de 20 anos de 'O Preço Certo', fomos três vezes o programa mais visto do dia e uma vez o segundo mais visto do dia. Que mais posso dizer…Vocês são o melhor público do mundo. Que espetáculo", escreveu o apresentador.

