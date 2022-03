Fernando Daniel deslocou-se esta terça-feira, 15 de março, a uma bomba de gasolina e fez questão de aproveitar o momento para se manifestar publicamente sobre o preço dos combustíveis em Portugal.

Numa das publicações que fez nas stories da sua página de Instagram, o cantor começou por esclarecer: "Para a malta que está a dizer 'ah, mas também meteste da mais cara', a resposta é não. Quando estacionei na bomba nem olhei o que havia. Existia mangueiras para veículos pesados, gasóleo simples, gasóleo aditivado e existia gasolina 95 simples".

"Coloquei a 'gama' mais baixa que há de combustível. Isto é revoltante, países como o Luxemburgo a baixarem cerca de 40 cêntimos por litro e aqui na parvónia sobe de semana a semana. Ainda nos passam um atestado de estupidez e de burrice com um vaucher", acrescentou.

Na sua mensagem, Fernando Daniel refere-se, sobretudo, à descida do preço por litro de gasóleo, no Luxemburgo, que tinha aumentado 38 cêntimos e caiu 41 cêntimos, de acordo com a imprensa local.

© Instagram

Leia Também: Fernando Daniel quer organizar recolha de bens para as vítimas da Ucrânia