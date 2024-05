Fernando Daniel tem estado doente e há dois dias soube que tinha pneumonia, o que o obrigou a adiar o concerto que tinha agendado para amanhã, dia 3, na Festa das Cruzes, em Barcelos.

Esta quinta-feira, o cantor voltou a usar as redes sociais para anunciar que terá que cancelar mais um concerto pelo mesmo motivo, desta vez na Queima das Fitas do Porto.

"Infelizmente, mais uma vez, pelo mesmo motivo de saúde que já expliquei, também não poderei estar presente no concerto da Queima das Fitas do Porto, no dia 6 de maio. Este era um concerto que há muito esperava. Já estive em muitos concertos da Queima do Porto como espectador e era finalmente a minha vez de subir ao palco. Peço muita desculpa a todos e espero que para o ano tenhamos a oportunidade de estar juntos", escreveu o artista.

