Divorciados desde 2019, após um casamento de 15 anos, Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos, pais de quatro filhos com idades entre os 16 e os 6 anos, vão encontrar-se em tribunal nos próximos meses. De acordo com a edição desta semana da revista TV Guia, a partir de hoje nas bancas de todo o país, a atriz e apresentadora de televisão alfacinha de 47 anos vai contestar as regras de regulação do poder parental que ficaram definidas aquando da separação definitiva do ex-casal, a 4 de junho de 2019.

"Quando se divorciaram, a Fernanda tomou a decisão, até para agilizar o processo de divórcio, de abdicar da obrigatoriedade de o Pedro Miguel Ramos pagar uma pensão de alimentos mensal aos quatro filhos. Cada um assume [atualmente] as suas despesas, mas a Fernanda vai contestar essa prorrogativa", revelou à publicação uma familiar próxima do antigo manequim, radialista, apresentador de televisão e empresário, que hoje é diretor-geral de comunicação de um prestigiado grupo hoteleiro nacional.

"Avançar com processos só pode ser uma coisa infundada e louca. Não há motivo. Os filhos deles têm uma educação equilibrada. As despesas são repartidas. Ele passa metade do tempo com eles. O que existe é o que havia há três anos", assegura a mesma fonte. Após o divórcio, a atriz e apresentadora de televisão reencontrou o amor ao lado do preparador físico Ricardo Pereira. Fernanda Serrano é, com Sara Barradas, Rita Pereira e Joana Seixas, uma das protagonistas de uma das novelas que a TVI prepara.