Sara Sampaio é a mulher portuguesa mais influente nas redes sociais e, no top 10 do novo ranking elaborado pela plataforma digital de marketing Brinfer, com base em dados recolhidos entre 1 de janeiro e 31 de maio de 2021 em 23.154 perfis de utilizadores de redes sociais, só há mais uma. A manequim e atriz de 30 anos ocupa o quinto lugar de uma tabela que é liderada pelos futebolistas Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, João Félix e Francisco Trincão. A modelo e atriz Margarida Corceiro surge em oitavo lugar.

A terceira mulher portuguesa com maior preponderância nas redes sociais é, segundo a lista divulgada na edição desta semana da revista TV 7 Dias, Angie Costa. A atriz, youtuber e influenciadora ocupa a décima-quarta posição. Helena Coelho, maquilhadora, empresária e apresentadora de televisão, surge em décimo-oitavo lugar. No top 20, só há espaço para mais uma mulher. Raquel Janeiro ocupa o lugar ex aequo com Miguel Mimoso, com quem forma a dupla de criadores de conteúdos digitais Explorerssaurus.